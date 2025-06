Ceará finaliza primeira semana de treinos intertemporada e folgará neste domingo

Elenco alvinegro irá se reapresentar na segunda-feira, 30, e voltará a campo no dia 9 de julho, quarta-feira, quando enfrentará o Sport pelas quartas do Nordestão

Logo depois, os atletas foram liberados para um dia de descanso. Eles voltarão a se apresentar em Porangabuçu na segunda-feira, 30, quando irão reiniciar a preparação para voltar a campo no dia 9 de julho, quarta-feira, quando irão enfrentar o Sport pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

O Ceará finalizou neste sábado, 28, sua primeira semana de treinos intertemporada após a pausa dada no futebol brasileiro por conta do Mundial de Clubes da Fifa. Durante a manhã, o técnico Léo Condé realizou um trabalho tático com o grupo alvinegro após um treinamento físico na Academia de Carlos de Alencar Pinto. A atividade durou cerca de uma hora e meia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Durante a semana, algumas novidades pintaram nos treinos do Vovô. A principal delas foi a ausência Recalde e Alejandro Martínez. Sem espaço, os dois jogadores receberam aval para procurar novos clubes. Quem apareceu em campo, no entanto, foi o volante Richardson, que estava no departamento médico.

Houve ainda coletiva do técnico Léo Condé. Há um ano no clube, o treinador avaliou o momento vivido e falou sobre a vontade mútua de renovação de contrato.

"A figura do treinador é sempre pautada em resultado [...] Os resultados têm sido satisfatórios, claro que uma continuidade de trabalho passa muito por resultados, mas em termo de ambientação com o clube e com a cidade, principalmente, é a melhor possível", explica Condé sobre a vontade de dar continuidade ao trabalho no Vovô.