Após 13 dias de férias, elenco do Ceará se reapresenta e inicia intertemporada

Willian Machado, zagueiro do Ceará, durante treino no CT de Porangabuçu / Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

Depois de quase duas semanas de férias, o Ceará se reapresentou no CT de Porangabuçu na tarde desta segunda-feira, 23, e deu início ao período de intertemporada. O time alvinegro terá 16 dias de preparação até a retomada dos jogos. O primeiro compromisso do Vovô na volta da temporada será no dia 9 de julho, quarta-feira, diante do Sport, pelo jogo único das quartas de final da Copa do Nordeste. O duelo será disputado na Ilha do Retiro, em Recife (PE).