Condé projeta "jogo difícil" contra Sport, mas vê tempo de preparação como trunfo

Pelo segundo ano consecutivo, Alvinegro de Porangabauçu enfrentará o Sport no mata-mata do Nordestão

Classificado para as quartas de final da Copa do Nordeste, o Ceará terá o Sport como adversário no mata-mata da competição. Em data a ser definida pela CBF, o Alvinegro viajará até Pernambuco para enfrentar o Rubro-Negro na Ilha do Retiro. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Sampaio Corrêa, que garantiu a vaga na fase eliminatória, o técnico Léo Condé falou sobre o desafio de enfrentar o Leão da Ilha. Apesar de reconhecer a dificuldade do confronto, o treinador destacou o tempo de preparação como um diferencial importante para a equipe.