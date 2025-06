Léo Condé analisa atuação do Ceará em virada diante do Sampaio Corrêa: "Dominante"

A classificação do Ceará para as quartas de final da Copa do Nordeste foi conquistada com uma vitória de virada fora de casa diante do Sampaio Corrêa no último sábado, 7. Em entrevista coletiva cedida após a partida, o técnico Léo Condé fez uma análise da atuação do grupo alvinegro, salientando o que fez o time sair atrás no placar e como foi possível a busca pela virada no marcador.

Ao citar o primeiro tempo do jogo, o treinador frisou o domínio aplicado pelo grupo de Porangabuçu, que tinha a bola e controle das ações, e assumiu que o faltou foi o ajuste na hora das finalizações para abrir o placar.