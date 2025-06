Com virada diante do Sampaio, Ceará volta a vencer como visitante após sete jogos

Alvinegro de Porangabuçu não vencia no status de visitante desde março, quando bateu o Fortaleza por 1 a 0 pela final do Campeonato Cearense

O Ceará voltou a vencer fora de casa após uma sequência de sete jogos sem contabilizar três como visitante. Na noite deste sábado, 7, o Alvinegro de Porangabuçu superou o Sampaio Corrêa por 2 a 1, de virada, pela sétima e última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Antes disso, o Vovô havia disputado sete jogos no status de visitante entre Brasileirão, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, mas havia contabilizado cinco derrotas e dois empates. O último triunfo do Ceará como visitante havia sido na final do Campeonato Cearense, quando o grupo comandado por Léo Condé bateu o Fortaleza por 1 a 0, na Arena Castelão.