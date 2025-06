É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O gigante de Paris se junta, porotanto, ao grupo daqueles que aparecem com um título. A saber, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Estrela Vermelha, Feyenoord, Hamburgo, Olympique de Marselha, PSV, Steua Bucareste e Manchester City. Este último, aliás, foi o último vencedor inédito, em 2022/23.

O ranking de conquistas tem o Real Madrid no topo. E com sobras. Afinal, são 15 títulos europeus. O Milan, com sete troféus – o último deles em 2006/07 -, é o que mais se aproxima do clube espanhol.

A obsessão do Paris Saint-Germain durou mais de uma década pelo título da Champions. Desde a compra do clube pela QSI (Qatar Sports Investments), em 2011, houve investimentos financeiros e esportivos gigantescos para levar o PSG ao topo do continente.

O máximo que o clube havia alcançado era chegar a uma final, em 2020, quando viu o título ficar com o Bayern de Munique. E justamente a casa do antigo algoz foi o palco da conquista histórica neste sábado.