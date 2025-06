Condé projeta melhora do Ceará após pausa do Mundial e fala sobre reforços

"Nós vamos tentar aproveitar o máximo possível esse período. A gente tem coisas boas nesse primeiro semestre: a conquista do título estadual, avançamos a terceira fase da Copa do Brasil, tivemos um início de Brasileiro positivo. Mas a gente sabe tem uma margem para melhorar e é o que nós vamos fazer", comentou.

Técnico do Ceará , Léo Condé concedeu entrevista coletiva após a derrota da equipe para o Botafogo nessa quarta-feira, 4, em jogo atrasado da 10ª rodada do Brasileirão. Na oportunidade, o comandante reforçou a intenção de ajustar pontos no time durante a parada para o Mundial. Além disso, destacou o bom início de ano do clube, aproveitando para citar a margem de melhora que o Vovô pode ter na retomada.

Na sequência, o treinador voltou a falar sobre reforços na janela de transferências. De acordo com ele, o assunto já está sendo discutido internamente, levando em consideração as necessidades do Alvinegro e as condições financeiras.

"Em relação à contratação, isso é discutido internamente junto com a direção do clube porque envolve uma série de situações. A gente discute as posições que a gente imagina que precisa preencher para ter mais opções. E também o clube, dentro do orçamento financeiro, buscar o jogador que possa atender e encaixar nas condições financeiras."