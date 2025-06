"Aumenta o espaço corporal", analisa árbitra em pênalti de Dieguinho contra o Botafogo

O pênalti de Dieguinho foi assinalado após um toque da bola no braço do atleta. Na cobrança, Alex Telles marcou o segundo gol do Botafogo no jogo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio do Árbitro de Vídeo (VAR) no pênalti marcado para o Botafogo diante do Ceará. A publicação foi feita no site oficial da entidade, na noite desta quarta-feira, 5. No vídeo, a árbitra Edina Alves Batista analisou o lance de Dieguinho, que resultou na infração e avaliou que o volante "aumentou o espaço corporal" e tocou a bola com a mão.

A partida, válida pelo décima rodada – atrasada – da Série A, foi encerrada em 3 a 2 para o Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. No lance, quando o jogo estava empatado por 1 a 1,o ponta Arthur cruzou a área e o camisa 20 estava de braços abertos dentro da área. A bola desviou e foi para a linha de fundo, mas o VAR Charly Wendy chamou Edina e recomendou a revisão.