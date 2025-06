Quais atletas do Ceará já atingiram limite de jogos para transferência na Série A

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além deles, o goleiro Fernando Miguel; os zagueiros Willian Machado e Marllon; os laterais Fabiano e Matheus Bahia; os meias Dieguinho, Fernando Sobral, Mugni, Lourenço e Rômulo; e os atacantes Pedro Raul e Galeano já haviam disputado sete jogos pelo Ceará na competição.

Jogadores com 7 ou mais jogos na Série A 2025:

Dieguinho - 11 jogos



Willian Machado - 11 jogos



Marllon - 11 jogos



Pedro Raul - 11 jogos



Galeano - 11 jogos



Fabiano - 10 jogos



Fernando Sobral - 10 jogos



Mugni - 10 jogos



Lourenço - 9 jogos



Rômulo (lesionado) - 8 jogos



Fernando Miguel - 8 jogos



Matheus Bahia (lesionado) - 7 jogos



Matheus Araujo - 7 jogos



Lelê - 7 jogos



Pedro Henrique - 7 jogos

Outros 10 jogadores do elenco também foram utilizados por Condé na atual edição do Brasileirão, mas possuem seis ou menos jogos no torneio — o que abre a possibilidade de serem negociados com outros clubes da elite.

Entre eles estão o goleiro Bruno Ferreira; os laterais Rafael Ramos e Nicolas; o volante Lucas Lima; e os atacantes Aylon, Guilherme, Fernandinho, Bruno Tubarão, Martínez e João Victor.

Jogadores com até 6 jogos na Série A 2025:

Aylon (lesionado) - 6 jogos



Rafael Ramos - 6 jogos



Nicolas - 5 jogos



Bruno Ferreira - 4 jogos



Guilherme - 4 jogos



Lucas Lima - 4 jogos



Fernandinho - 3 jogos



Bruno Tubarão - 3 jogos



Martínez - 2 jogos



João Victor - 1 jogo

Além deles, o goleiro Richard, o zagueiro Luiz Otávio e o volante Richardson ainda não atuaram na competição devido a lesões. Já o goleiro Keiller, os zagueiros Ramon Menezes, Gabriel Lacerda e Marcos Victor; e o meia Jorge Recalde estão à disposição, mas ainda não atuaram na competição.