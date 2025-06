Condé lamenta derrota para Botafogo, mas pondera: "Qualquer equipe terá dificuldades aqui'"

O Alvinegro carioca foi amplamente dominante na primeira etapa, tanto em criação de oportunidades quanto no controle da posse. E essa superioridade se transformou no gol de Mastriani, próximo aos acréscimos.

O Ceará visitou o Botafogo e perdeu mais uma partida como visitante na Série A deste Campeonato Brasileiro. Após o duelo desta quarta-feira, 4, o técnico do Vovô, Léo Condé, ponderou sobre a postura de sua equipe no duelo contra os atuais campeões brasileiros.

Poucos minutos após o gol do desempate, Marlon Freitas ampliou o placar para os mandantes. Faltando 11 minutos para o término do confronto, Pedro Raul ainda marcou pela segunda vez , mas não foi o suficiente para evitar a derrota do escrete de Porangabuçu.

No entanto, os cearenses voltaram diferente para a etapa final e logo empataram o placar. Contudo, no melhor momento do Vovô na partida, Dieguinho comete um pênalti, após revisão do VAR, que foi convertido por Alex Telles.

“Qualquer equipe que vem enfrentar o Botafogo aqui tem dificuldade. Com o Ceará não foi diferente. Mas, no primeiro tempo, tivemos uma postura que marcamos muito atrás. Poderíamos ter pressionado um pouco mais. E, mesmo em alguns momentos, tivemos possibilidade de ter boas transições”, disse Condé.

“Fizemos esses ajustes no intervalo, voltamos, na minha concepção, muito bem. Empatamos no melhor momento nosso. Teve o lance do pênalti que, de uma certa forma, mexeu um pouco com o emocional da equipe e acabou que sofremos o terceiro gol. Mesmo assim buscamos o 3 a 2. No final fizemos uma blitz onde poderíamos ter empatado”, afirmou.

“A gente sai triste com o resultado, mas, diante de todas as dificuldades, um gramado diferente também como você citou, que a gente não está acostumado, mas a equipe conseguiu se adaptar ao longo do jogo e fez uma partida consistente”, ressaltou.

Agora, o Ceará viaja até São Luis-MA para continuar sua série de jogos fora de casa. No próximo sábado, 7, o Vovô irá encarar o Sampaio Corrêa-MA, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste — e pelo último jogo antes da parada para o Super Mundial de Clubes da Fifa.