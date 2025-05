Negociação entre Ceará e Jair esfria após declarações de Fernando Diniz

Antes avançadas , as conversas entre Ceará , Vasco e Jair esfriaram nos últimos dias após as declarações de Fernando Diniz, técnico do time carioca, conforme apurou o setorista Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN .

“O Jair, eu pretendo dar sequência. Minha intenção é incorporá-lo definitivamente. É um jogador que eu gosto, tem o desejo de ficar também. Na minha cabeça, ele fará parte de todas as competições a partir de agora. […] Eu gosto muito do Jair. Indiquei ele no São Paulo e no Fluminense”, disse.

Para além de Diniz, o próprio volante destacou o trabalho diário no clube e se colocou à disposição para continuar no Vasco para o restante da temporada. Ele vinha conversando com o Ceará há algumas semanas, conforme informou o Esportes O POVO.

“Estou tranquilo, estou treinando todos os dias, me dedicando. A gente conversou, ele (Diniz) disse que queria contar comigo nesse jogo. Falei para ele que estou sempre à disposição, minha vontade é jogar e ficar”, revelou Jair.