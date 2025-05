Ceará negocia empréstimo do volante Jair, do Vasco

Atualmente, os clubes discutem o formato de divisão salarial e a tendência é de que o acordo seja fechado nos próximos dias. A negociação é conduzida por Lucas Drubscky, executivo de futebol do Vovô e que já trabalhou com o atleta em 2018, quando ambos estavam no Sport.

Em busca de reforçar o elenco para o segundo semestre da temporada, o Ceará tem negociação em curso com o Vasco pelo volante Jair. As tratativas entre as partes ocorrem há algumas semanas e visam um empréstimo do atleta ao time de Porangabuçu. A informação é do setorista Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN .

No Vasco desde 2023, o volante soma 18 jogos na atual temporada. No entanto, perdeu espaço nas últimas semanas e não atua desde o dia 1º de maio, no empate com o Operário-PR, pela Copa do Brasil. Ao todo, ele entrou em campo 67 vezes pelo Cruzmaltino em três anos. Além do clube carioca, defendeu Atlético-MG e Juventude na carreira.

Caso chegue a um acerto com o Ceará, Jair disputará posição com Dieguinho, Fernando Sobral, Lourenço, Lucas Lima e Richardson. Ele tem vínculo com o Vasco até o fim deste ano.