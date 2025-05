Alvo do Ceará, Jair diz querer "jogar e ficar" no Vasco; Diniz conta com volante

Jair possui contrato como cruzmaltino até o fim deste ano / Crédito: Matheus Lima/Vasco

Após a vitória do Vasco por 3 a 0 sobre o Melgar-PER, na noite dessa terça-feira, 27, o técnico Fernando Diniz falou sobre seu desejo para que o volante Jair, alvo do Ceará, permaneça no Cruzmaltino. Além do técnico, o próprio meio-campista externou o desejo em ficar na equipe de São Januário. Conforme informação divulgada pelo setorista Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN, o Vovô estava em negociações com o clube carioca para contratar o atleta, por empréstimo, até o fim deste ano — quando também se encerra o vínculo de Jair com o Vasco.

O Jair, eu pretendo dar sequência. Minha intenção é incorporá-lo definitivamente. É um jogador que eu gosto, tem o desejo de ficar também. Na minha cabeça, ele fará parte de todas as competições a partir de agora. […] Eu gosto muito do Jair. Indiquei ele no São Paulo e no Fluminense.", disse Diniz. "Estou tranquilo, estou treinando todos os dias, me dedicando. A gente conversou, ele (Diniz) disse que queria contar comigo nesse jogo. Falei para ele que estou sempre à disposição, minha vontade é jogar e ficar", revelou Jair. Alto custo Apesar do interesse na continuidade de Jair, existe um impasse: o alto custo do atleta. Pedrinho, presidente do Vasco, está buscando diminuir o elenco e cortar gastos para aumentar a flexibilidade para contratações na próxima janela de transferências. O volante tem um dos maiores salários do elenco e, por isso, passou a ser cogitado em uma possível negociação. "O Jair tem o desejo de ficar. Tem a questão salarial porque ele conquistou um salário alto para as questões do Vasco, mas estamos nos acertando. O Vasco não quer arrancar o Jair daqui. Estamos entrando num consenso. É um desejo meu e da diretoria para o Jair fica", explicou Fernando Diniz.