Rafael Ramos ressalta importância de conseguir "o máximo de pontos em casa" na Série A

Após cinco jogos realizados em Fortaleza, o Ceará possuí a melhor campanha como mandante da Série A, ao lado do Cruzeiro

O Ceará receberá o Atlético-MG no próximo domingo, 1º, pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em coletiva realizada nesta quarta-feira, 29, o lateral Rafael Ramos, do Ceará, comentou sobre a importância da partida para o escrete cearense.

Após cinco jogos realizados em Fortaleza, o Ceará possuí a melhor campanha como mandante da Série A, ao lado do Cruzeiro. Essa campanha em seus domínios posiciona o Vovô na 6ª colocação do certame.