Alex Stefano Gomes apitará o jogo entre Ceará e Atlético-MG pela Série A

Ceará e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 1º, às 18h30min, pela décima rodada da Série A do Brasileirão. Conforme definido pela Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CA-CBF), o duelo será apitado por uma equipe de arbitragem carioca, comandada por Alex Stefano Gomes. A ultima vez em que o árbitro carioca apitou um jogo do Vovô foi no triunfo de 1 a 0 sobre o Vitória, pela 7ª rodada.

Em campo, Alex Stefano Gomes será auxiliado pelos conterrâneos Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha. Na cabine do VAR, o paulista Rodrigo Amaral será o comandante da arbitragem de vídeo, e terá o auxílio de Herman Vani e Rodrigo Miranda.