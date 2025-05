Adversário do Ceará na Série A, Atlético-MG tem jogo decisivo na Sula

Nesta quinta-feira, 29, a equipe comandada por Cuca recebe o Cienciano na Arena MRV pela última rodada da fase de grupos. O embate contra o líder do grupo H é crucial para a classificação do vice-líder Atlético-MG. Para avançar às oitavas de final da Sul-Americana, o Atlético precisa vencer o Cienciano, uma vez que somente o primeiro colocado avança diretamente. Caso termine em segundo, o Galo terá de disputar um playoff contra um time vindo da Libertadores.

No duelo de ida, disputado no Peru, as equipes empataram por 0 a 0, em partida válida pela primeira rodada da competição. Assim, a expectativa é de que o Galo entre em campo com força máxima contra o time peruano.

Ceará x Atlético-MG

O duelo, que já conta com 30 mil torcedores confirmados, pode consolidar o Ceará na parte de cima da tabela, em caso de vitória. O Alvinegro de Porangabuçu tem feito valer o mando de campo e apoio da torcida. Melhor mandante da Série A, ao lado do Cruzeiro, o time de Condé não foi derrotado em seus domínios jogando o Brasileirão.