Rafael Ramos relembra duelo contra Fabiano em Portugal e avalia disputa no Ceará

Rafael Ramos, lateral-direito do Ceará, durante entrevista coletiva / Crédito: Felipe Santos/Ceará

Titular da lateral-direita do Ceará nos últimos jogos, Rafael Ramos concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 28, em Porangabuçu. Na oportunidade, o camisa 2 destacou a disputa na posição com Fabiano e relembrou um duelo contra o atual companheiro no futebol português. "Eu já conhecia o Fabiano, já tínhamos nos enfrentado em Portugal. É um grande lateral, mostrou quando chegou, fez grandes jogos. Essa competitividade é boa para os dois, nenhum vai se acomodar. Quem tem a ganhar é o grupo e o clube", disse.

Pausa para o Mundial Em outro momento, Rafael Ramos foi questionado sobre o impacto da pausa no calendário em virtude do Super Mundial de Clubes da Fifa, que acontece entre junho e julho. Para ele, a parada será benéfica para o Vovô. "Essas paradas às vezes geram alguma confusão em algumas equipes. Acho que no nosso caso pode ser benéfico. Temos uma equipe montada há pouco tempo, estamos nos conhecendo gradativamente. Acho que será benéfico para trabalhar mais e para nos conhecer melhor." Ausência de Galeano Por fim, o português falou acerca da ausência do ponta Galeano no duelo contra o Atlético-MG, no domingo, 1º. O paraguaio terá que cumprir suspensão após o STJD aplicar punição.