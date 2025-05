Ceará é superado nos pênaltis pelo Rolim de Moura e se despede da Copa do Brasil Feminina

Os gols no tempo regulamentar foram marcados por Thamilly, aos 15 minutos do primeiro tempo para a equipe rondoniense, e Kailanny, que deixou tudo igual para as Alvinegras aos 42 minutos do segundo tempo.

O Ceará está fora da Copa do Brasil Feminina de 2025. Na tarde desta quarta-feira, 28, o Alvinegro de Porangabuçu foi superado em 3 a 1 nas cobranças de pênalti após empatar em 1 a 1 com Rolim de Moura no tempo regulamentar. A partida, em caráter único, era válida pela primeira fase do certame nacional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

+ Leia também > Copa do Brasil Feminina 2025: confira valores de premiação por cada fase



Ceará x Rolim de Moura: como foi o jogo

O grupo comandado por Erivelton Viana entrou em campo com uma equipe mista, com parte do time titular no banco, em virtude da desgastante viagem feita no final de semana após o empate em 1 a 1 diante do Amapá. Com quase 16 horas de translado, o time só teve tempo hábil para fazer um treino de apronto antes do duelo, de modo que a escalação foi mesclada com o intuito de não desgastar fisicamente as principais peças do time.

A escalação mista não deu ao Vovô um dinamismo tão positivo. Apesar de ter a bola e pressionar como de praxe, o Ceará pecava nas criações de situações de gol diante de um adversário bem fechado. Quando chegava a ter espaço para finalizar, Suyane e Gi esbarraram na trave e na goleira Letícia, que fez uma grande partida para o Rolim de Moura.

O time rondoniense, ao enxergar as limitações do Alvinegro de Porangabuçu após os primeiros minutos, trabalhava principalmente nos contra-ataques. Foi em uma dessas descidas com velocidade que Thamilly, aos 15 minutos, colocou o adversário na frente do marcador após uma saída errada da zagueira Ale.