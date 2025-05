Galeano é punido pelo STJD e fica fora de duelo contra o Atlético-MG; Ceará tenta efeito suspensivo

Um dos destaques do Ceará na temporada, o atacante Galeano foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em um jogo de suspensão na Série A do Campeonato Brasileiro. Portanto, o ponta ficará de fora do duelo contra o Atlético-MG, no domingo, 1º, na Arena Castelão, válido pela décima primeira rodada do certame nacional. A informação é do setorista Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

A decisão do órgão é resultado de um retardo de jogo feito pelo atleta na partida contra o Grêmio, na segunda rodada da competição. Na ocasião, o camisa 27 retirou algumas bolas que deveriam ficar nas laterais do gramado para tentar atrasar a reposição das mesmas.