Rafael Ramos passa por cirurgia no tornozelo e inicia processo de recuperação

Rafael Ramos, lateral-direito titular do Ceará, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (6/11) / Crédito: REPRODUÇÃO/VOZÃO TV

O lateral-direito Rafael Ramos passou por uma cirurgia para tratar uma entorse no tornozelo na manhã dessa segunda-feira, 27. O atleta já recebeu alta e iniciou o processo de recuperação. Não foi divulgado o tempo de recuperação do jogador. Ramos sofreu a lesão no jogo contra o Tirol, realizado no dia 18 de janeiro, estreia do Vovô na temporada.

O atleta português de 30 anos é o titular de sua posição, atuando em 31 oportunidades na temporada passada, anotando um gol e distribuindo duas assistências. Para lidar com a ausência do jogador, o Ceará anunciou a contratação do lateral Fabiano Souza, que chega por empréstimo até o final da temporada. O clube também conta com Dieguinho, que foi titular nos dois últimos jogos, para a posição. Reforços do Ceará: A reposição de Rafael Ramos foi a 13ª contratação do clube na temporada, além dele, o Vozão já fechou com o goleiro Keiller; o lateral-direito Dieguinho; os zagueiros Éder, Marllon e Willian Machado; o lateral-esquerdo Nicolas; o volante Fernando Sobral; o meia Matheus Araújo; e os atacantes Bruno Tubarão, Fernandinho, Galeano e Pedro Henrique.