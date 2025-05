Ceará tem segunda defesa menos vazada como mandante na Série A

Até este momento, o Vovô teve sua baliza ultrapassada em duas ocasiões: na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco , e no empate em 1 a 1 com o São Paulo . Esta solidez lhe posiciona como a segunda equipe que menos sofreu gols como mandante na competição.

Solidez e efetividade. Estas tem sido as definições do Ceará atuando em casa na edição da Série A do Campeonato Brasileiro desta temporada. Invicto após cinco jogos defendendo seus domínios, dentre vários pontos a serem destacados teve, em seu sistema defensivos, fator determinante.

A frente do Alvinegro de Porangabuçu está, somente, o Flamengo, que sofreu um gol como mandante nesta Série A. No entanto, empatado com o escrete cearense na segunda posição deste ranking estão Cruzeiro e Botafogo — ambos com os mesmos dois gols sofridos em suas casas.

Esse retrospecto concedeu ao Alvinegro de Porangabuçu a melhor campanha como mandante da Série A, ao lado do Cruzeiro — que possui números de pontos (13), vitórias (4), gols marcados (8) e gols sofridos (2), exatamente iguais aos da equipe de Condé.

Agora, buscando a melhor campanha como mandante da competição isoladamente, o Ceará receberá o Atlético-MG, no próximo domingo, 1º, em duelo válido pela 11ª rodada da Série A.

Esta que será a última partida do Vovô como mandante até a parada para o Super Mundial de Clubes da Fifa, que acontecerá entre os meses de junho e julho. Após o confronto contra o Galo, o Alvinegro voltará a ter o mando de campo no confronto contra o Corinthians, no dia 15 de julho.