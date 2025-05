Ceará deve quitar dívida com quarteto de 2022 até o fim deste ano, afirma presidente

Ademais, mandatário alvinegro destacou o equilíbrio financeiro do clube com a volta à Série A do Campeonato Brasileiro

Entrevistado do programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, no último sábado, 24, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, admitiu pendências financeiras com jogadores do elenco de 2022, como Vina, Matheus Peixoto, Lima e Richard Coelho. De acordo com o dirigente, as dívidas devem ser quitadas em sua totalidade até o fim deste ano.

"Eu ainda tenho alguns endividamentos, alguns passivos com poucos atletas que deve findar até início, se eu não me engano, de agosto. Eu acredito que até agosto a gente quita mais ou menos 90% do endividamento com esses atletas de 2022, acho que 2023 não tem mais nada, 2024 muito pouco. Em resumo, até o final do ano a gente consegue liquidar tudo isso."