Atacante do Ceará, Galeano é convocado para a seleção paraguaia

O atleta desfalcará o Vovô nos jogos contra Botafogo e Sampaio Corrêa, válidos pela Série A e pela Copa do Nordeste, respectivamente

Galeano é o primeiro jogador a ser convocado para uma seleção enquanto jogador do Ceará. Na atual temporada, o camisa 27 marcou cinco gols e distribuiu uma assistência em 25 jogos, sendo o ponta-direita titular da equipe.

O atacante Antonio Galeano foi convocado pela seleção paraguaia para os jogos contra Uruguai e Brasil, que acontecerão nos dias 5 e 10 de junho, respectivamente. Segundo o repórter Horácio Neto, da rádio O POVO CBN , o Ceará já foi notificado sobre a convocação do atleta.

Com a convocação, Galeano se juntará aos atletas comandados por Gustavo Alfaro no dia 2 de junho e desfalcará o clube nos jogos contra Botafogo, pela Série A, e Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste.

“É característica do paraguaio. Vocês sabem que os jogadores paraguaios são bons de cabeça, como o Gamarra, que tinha minha estatura, mas era muito bom de cabeça. Também trabalhei bem, no Paraguai e no Uruguai fazia gols de cabeça”, disse o atacante.



Antes da convocação, o atacante marcou o gol da vitória contra o Sport:

Galeano foi um dos destaques da vitória do Ceará por 2 a 0 sobre o Sport, neste sábado, 17, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante marcou o segundo e decisivo tento do clássico nordestino na Arena Castelão.

Após o jogo, o camisa 27 celebrou o bom momento e reforçou a confiança do grupo na caminhada do Vozão na elite nacional.