Ceará terá 12 dias de férias durante pausa para Super Mundial de Clubes, diz presidente

Com volta prevista para o dia 22 de junho, o Vovô terá em torno de 20 dias de preparação para a retomada do futebol brasileiro

A diretoria de futebol do Ceará já definiu a programação da equipe durante a pausa para o Super Mundial de Clubes, que acontece entre junho e julho deste ano. Em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, o presidente do clube, João Paulo Silva, afirmou que o elenco profissional receberá folga de 12 dias.

"No dia 6 a gente viaja para São Luís, o jogo é dia 7, volta dia 8. E aí dia 10, se não me engano, a gente libera os jogadores. Eles voltam dia 22, a gente vai liberar aí 11, 12 dias", disse o mandatário no sábado, 24.