"Não é simples", diz executivo de futebol do Ceará sobre volta de Vina

Durante sua passagem por Porangabuçu, Vina conquistou uma Copa do Nordeste e foi o grande nome da melhor campanha do Vovô na história da Série A

À medida que a janela de transferências se aproxima, surgem os rumores envolvendo negociações existentes, ou não, no mundo do futebol. Durante participação no Charla Podcast, o diretor de futebol do Ceará, Lucas Drubscky, abordou um desses rumores, no caso, um possível retorno do meio-campista Vina ao Alvinegro de Porangabuçu.

O meia de 34 anos chegou no Ceará em 2020 e conquistou uma passagem marcante pelo Alvinegro Cearense. No entanto, a relação entre atleta e clube teve que ser interrompida no início de 2023 — muito por conta do rebaixamento do Vovô na Série A de 2022, que resultou na negociação do atleta, devido seu alto salário.