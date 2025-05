Fernandinho acelera recuperação e pode reforçar o Ceará contra o Atlético-MG

Camisa 77, que se recupera de uma lesão no ombro, tem expectativa de retorno aos treinamentos com o elenco já nesta semana

O camisa 77, que se recupera de uma lesão no ombro , tem expectativa de retorno aos treinamentos com o elenco já nesta semana. Caso seja aprovado em todos os testes físicos, o jogador pode figurar entre os relacionados do técnico Léo Condé para a partida da Série A.

Em fase final de transição, o atacante Fernandinho deve voltar a ser relacionado pelo Ceará no duelo contra o Atlético-MG, marcado para o próximo dia 1º de junho, domingo, às 18h30min (horário de Brasília), na Arena Castelão. A informação é do setorista Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN .

Ainda conforme apuração do setorista, caso Fernandinho não esteja disponível para enfrentar o Galo, a tendência é que retorne no duelo seguinte, contra o Botafogo, no dia 4, pelo Brasileirão. Anteriormente, a previsão de volta do atleta era após o Super Mundial de Clubes, que acontece entre os dias 14 de junho e 13 de julho.

Fora de combate há mais de um mês, Fernandino sofreu uma lesão no ombro durante a vitória do Ceará sobre o Grêmio, no dia 5 de abril, e precisou passar por um procedimento cirúrgico. Desde então, seguiu tratamento junto ao departamento médico do clube.