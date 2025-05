Condé reconhece Palmeiras superior e lamenta eliminação do Ceará na Copa do Brasil

O Ceará foi eliminado da Copa do Brasil . Na noite desta quinta-feira, 22, o Vovô visitou o Palmeiras e foi novamente derrotado pelo Verdão , desta vez, por 3 a 0. Após o confronto, Léo Condé, técnico do Vovô, reconheceu a superioridade de seu adversário e elogiou o atacante Estevão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Penso eu que a equipe do Palmeiras é extremamente qualificada, muito bem treinada. É um dos melhores elencos do futebol brasileiro e da América do Sul. Mas o que fez a diferença hoje foi o talento brasileiro, que é o Estevão. Um jogador acima da média, que praticamente definiu a partida em dois lances”, disse Condé.

A partida permaneceu com o placar igualado até os 22 minutos da etapa final. Contudo, Após jogada pela direita, Estevão foi calçado, na grande área, o que resultou em um pênalti para o Alviverde, marcado após revisão no VAR. O goleiro Fernando Miguel chegou a defender a cobrança do jovem, mas a bola voltou para ele, que só empurrou para as redes.

“Uma pena que sofremos o gol no melhor momento nosso. E aí inverteu, né? (No começo) a gente marcava e tentava fazer um bom jogo de transição. E a partir do momento que sofremos um gol, em uma competição eliminatória, a gente tinha que se arriscar. Foi o que aconteceu. A gente se arriscou e tomou dois gols de contra-ataque”, ponderou.