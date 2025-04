Fernandinho, do Ceará, sofre lesão e terá que passar por procedimento cirúrgico

O atacante Fernandinho, titular absoluto do time comandado por Léo Condé neste ano, será desfalque do Ceará nos próximos jogos. O camisa 77 sofreu uma lesão no ombro durante a vitória sobre o Grêmio, no sábado passado, e precisará passar por um procedimento cirúrgico. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Rodrigo Cavalcante, do Canal do Vozão, e confirmada pelo Esportes O POVO.

Contra o Grêmio, Fernandinho iniciou como titular, como de costume, mas foi substituído aos 12 minutos do segundo tempo, com dores no ombro. Nesta segunda-feira, 7, o atacante fez exames e o departamento médico alvinegro detectou a lesão, com necessidade de intervenção cirúrgica.