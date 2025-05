Ceará terá intervalo de 10 dias até a próxima partida e só mais 3 jogos antes do Mundial

Após a derrota para o Palmeiras, o Alvinegro só volta a campo no próximo dia 1º de junho, quando enfrentará o Atlético-MG

Após ser eliminado da Copa do Brasil, na noite desta quinta-feira, 22, pelo Palmeiras, o Ceará terá um intervalo de dez dias até seu próximo jogo. Isso porque, o Alvinegro só volta a campo no dia 1º de junho, quando enfrentará o Atlético-MG, em duelo válido pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Este período manteve a média de dias entre um jogo e outro do Alvinegro cearense neste mês de maio. Acontece que, desde o dia 1º de maio até o duelo contra o Verdão, o Ceará disputou quatro jogos. Como a partida contra os paulistas foi a última deste mês, o Vovô encerrará esse período anual com uma média de um jogo por semana.