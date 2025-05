Artilheiro do Ceará em 2025, Pedro Raul acumula 7 jogos sem balançar as redes

O último gol do camisa 9 aconteceu no dia 15 de maio, quando marcou os dois tentos da vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, na Série A

Se o início de Pedro Raul com a camisa do Ceará foi promissor, com gols importantes e atuações decisivas, o momento atual é bem diferente. Nesta quinta-feira, 22, o atacante completou sete partidas consecutivas sem marcar, justamente na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, que resultou na eliminação do Vozão na Copa do Brasil.

O último gol do camisa 9 aconteceu no dia 15 de maio, quando marcou os dois tentos da vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, na Série A do Campeonato Brasileiro.