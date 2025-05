Ceará se despede da Copa do Brasil 2025 com R$ 5,7 milhões arrecadados

Em sua participação no certame nacional, o Alvinegro de Porangabuçu eliminou Sergipe e Confiança nas duas primeiras fases

O Ceará foi eliminado da Copa do Brasil pelo Palmeiras na noite desta quinta-feira, 22. Atuando no Allianz Parque, em São Paulo (SP), o Vovô foi derrotado pelo time alviverde por 3 a 0 em duelo de volta da terceira fase do certame. Na ida, a equipe foi superada pelo placar mínimo.

Com a desclassificação, o Alvinegro encerra sua participação no torneio com R$ 5,7 milhões arrecadados. A quantia é um somatório das premiações das fases anteriores, neste caso: R$ 1.543.500 milhão (1ª fase), R$ 1.874.250 milhão (2ª fase) e R$ 2.315.250 milhões (3ª fase).