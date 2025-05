Rafael Ramos lamenta eliminação do Ceará na Copa do Brasil: "Descuidamos em uma ou duas bolas"

O Ceará deu adeus à Copa do Brasil na noite desta quinta-feira, 22, ao ser derrotado por 3 a 0 pelo Palmeiras , no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Ao fim da partida, o lateral-direito Rafael Ramos refletiu sobre os erros que custaram a classificação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O lateral também destacou a dificuldade enfrentada pelo Vovô em jogar no gramado sintético da arena palmeirense, um fator que, segundo ele, favoreceu o estilo intenso e veloz da equipe paulista.

“Aqui é sempre um pouco mais difícil também, por conta do gramado sintético. O jogo é mais rápido e convém muito ao estilo deles. São uma equipe que não para, que não desiste”, disse.

Apesar do revés, Rafael valorizou a postura do elenco ao longo do confronto. Para ele, o Ceará demonstrou força e competitividade em boa parte do jogo, mas pequenas falhas acabaram sendo fatais.