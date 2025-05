Com Ceará no G-5, Matheus Bahia destaca "pensamento grande" no Brasileirão

Em entrevista coletiva, o camisa 79 avaliou a boa campanha do time na Série A 2025 e exaltou o "pensamento grande" do elenco

"A gente precisa ser realista: quando um time sobe da Série B, o primeiro objetivo é sempre a permanência. Mas o nosso pensamento grande nos levou a outros lugares, provamos que podíamos mais do que só a permanência. Acho que esse foi nosso grande ponto", disse.

Titular da lateral-esquerda do Ceará , Matheus Bahia concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 20, em Porangabuçu. Na conversa com a imprensa, o camisa 79 avaliou a boa campanha do time na Série A 2025 e destacou o "pensamento grande" do elenco.

De volta à elite após duas temporadas na Segundona, o Alvinegro é o quinto colocado na tabela de classificação, com 15 pontos somados. Em nove jogos disputados até então, a equipe venceu quatro, empatou três e perdeu dois. É válido ressaltar que o clube cearense ainda ostenta o posto de melhor mandante do certame, com 86% de aproveitamento em casa.

Em meio a compromissos na Série A, o Ceará enfrenta o Palmeiras nesta quinta-feira, 22, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No duelo, que será disputado no Allianz Parque, o Vovô precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para avançar às oitavas. Em caso de vitória por um gol, a decisão será nos pênaltis.