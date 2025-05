Ex-Ceará, Leandro Carvalho acerta com clube da 2ª divisão paraense

Jogador do Ceará entre as temporadas de 2017 e 2020 — com retorno breve para o Botafogo no início de 2019 —, Leandro Carvalho irá atuar no Pinheirense, clube que disputa a segunda divisão do Campeonato Paraense.

Carvalho manteve vínculo com o Alvinegro até a temporada de 2023. No entanto, entre 2021 e 2022, foi emprestado a diversos clubes, como América-MG, Al-Qadisiyah, Náutico-PE e Remo-PA.