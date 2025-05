Ceará vence Ypiranga-AP e larga na frente nas oitavas do Brasileirão Feminino A3

Jojo marcou o gol da vitória alvinegra por 1 a 0 aos 16 minutos do segundo tempo. Jogo de volta ocorrerá no próximo sábado, 24, às 16 horas, no estádio Glicerão, em Amapá

O Ceará largou em vantagem no primeiro passo dado nas oitavas de final do Brasileirão Feminino A3. Na tarde deste domingo, 18, as Alvinegras venceram o Ypiranga-AP por 1 a 0 em partida realizada na Cidade Vozão, em Itaitinga, região metropolitana de Fortaleza. O gol do Vovô foi marcado por Jojo, aos 16 minutos do primeiro tempo.

O placar denotou uma partida que foi bastante disputada, ainda que com domínio do Ceará do início ao fim. Mesmo sob o próprio mando e tendo as rédeas do jogo, o Alvinegro encontrou dificuldade em encontrar espaços diante da defesa amapaense e também de sincronia entre o meio de campo e o ataque para gerar grandes oportunidades de gol.

Mesmo assim, as maiores chances de abrir o placar foram das alvinegras, que conseguiram então balançar as redes aos 16 minutos do segundo tempo, quando Jojo brigou pela bola em meio a defesa amapaense e, no pouco espaço que conseguiu, encaixou no canto alto do gol de Concy.

Com o triunfo pelo placar mínimo, o Ceará pode até empatar para avançar para as quartas de final. Mas caso a equipe seja derrotada na segunda partida por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. O jogo de volta ocorrerá no próximo sábado, 24, às 16 horas, no estádio Glicerão, em Amapá.