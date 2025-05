Ceará recebe multa por cânticos homofóbicos e arremessos de objetos no gramado

Na nota disponibilizada, o clube não detalhou os jogos em que as ocorrências foram registradas, mas relatou que a multa foi estabelecida em R$ 82 mil, mas o Ceará conseguiu reduzir o valor para R$ 22 mil após esforços do departamento jurídico.

O Ceará foi julgado e punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE) por cânticos homofóbicos e objetos arremessados no gramado. O clube divulgou as informações em nota oficial e reiterou seu "compromisso com o respeito, a inclusão e o fair play", como citado no documento.

O Ceará chegou a fazer uma ação contra a LGBTfobia no último sábado, 17. Em vídeo, o time de Porangabuçu exibiu torcedores vestindo a camisa alvinegra, com cânticos homofóbicos ao fundo e uma mensagem terminada em "sabia que cânticos como esse afastam muitos alvinegros do estádio? E o clube ainda pode ser punidos. Juntos, podemos mudar essa realidade".

Confira a nota emitida pelo ceará

"O Ceará Sporting Club informa que foi recentemente julgado e punido tanto pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) quanto pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE) em virtude de ocorrências registradas durante partidas da equipe, envolvendo arremessos de objetos no gramado e cânticos de cunho homofóbico por parte de torcedores.

As punições aplicadas inicialmente totalizavam R$ 82.000,00 em multas. No entanto, graças ao trabalho diligente do Departamento Jurídico do clube, foi possível obter uma significativa redução das penalidades, resultando no pagamento final de R$ 22.000,00.