Lucas Mugni aplica lei do ex contra o Sport e volta a marcar após 14 jogos

O meia tem sido peça crucial do setor ofensivo do Vovô com assistências e jogadas criadas, mas vivia jejum de colocar a bola na rede por conta própria

O Ceará voltou a vencer na Série A na tarde deste sábado, 17, batendo o Sport por 2 a 0 diante de seus torcedores, na Arena Castelão, em Fortaleza. Na ocasião, um dos destaques do time na partida – e na temporada – interrompeu uma sequência de 14 jogos sem marcar: Lucas Mugni, que abriu o placar. O outro tento do Alvinegro foi anotado por Galeano, já na segunda etapa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ex-jogador do Sport, Mugni fez valer a “lei do ex” diante do time pernambucano, onde jogou por 38 partidas em 2020. O último tento de Mugni foi no início de março deste ano, quando o meia fez o segundo dos três gols do Alvinegro sobre o Maracanã no jogo de ida das semifinais do Cearense.

Leia mais Ceará: Pedro Raul sofre pancada e é substituído contra o Sport

Sobre o assunto Ceará: Pedro Raul sofre pancada e é substituído contra o Sport

Ainda assim, o jejum até o seu terceiro gol no ano não foi impactante para o setor ofensivo do Vovô, até por Mugni jogar como um organizador e contribuir mais com assistências. Em 2025, ninguém do plantel do time de Porangabuçu contribuiu com mais passes para gol: Mugni deu sete em 23 jogos.