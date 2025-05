Ceará: Pedro Raul sofre pancada e é substituído contra o Sport

O jogador atou apenas no primeiro tempo da partida e devido ao choque, e foi substituído por Aylon no intervalo

Não foram divulgadas mais informações sobre o ocorrido e o atleta deverá passar por exames após o fim da partida para constatar se houve um dano maior devido à pancada. Em suas redes sociais, o atacante publicou uma foto com o pé esquerdo em uma caixa com gelo.

O atacante Pedro Raul sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo no duelo entre Ceará e Sport, vencido por 2 a 0 pelo Alvinegro, que ocorre na tarde deste sábado, 17, na Arena Castelão. O camisa nove sofreu o choque ainda no primeiro tempo e foi substituído por Aylon no intervalo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O atacante postou uma foto da perna que sofreu o impacto em seu Instagram Crédito: reprodução/pedroraulgaray no Instagram

Pedro Raul é o artilheiro do Ceará na temporada, com 9 gols em 15 jogos, mas não balança as redes a cinco partidas. Mesmo com jogos sem marcar, o jogador é titular absoluto no esquema de Léo Condé e é a principal peça ofensiva da equipe.

Entre os gols marcados, está um feito contra o Fortaleza, que empatou o segundo jogo das finais do Campeonato Cearense e garantiu o título alvinegro. No primeiro jogo da decisão, o atacante sofreu o pênalti convertido por Fernando Sobral e Garantiu a vitória da equipe naquele confronto.