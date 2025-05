Ceará x Sport pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

No confronto, o Alvinegro quer somar mais uma vitória para fincar raízes no G-6 da tabela de classificação. Atualmente, o time é o sexto colocado, com 12 pontos somados. Por outro lado, o Leão, adversário da vez, ocupa a lanterna do certame, com apenas dois pontos.

"Esses jogos acabam, muitas vezes, nos surpreendendo. No início do campeonato, se a gente fosse colocar alguns adversários-chave para os nossos objetivos, o Sport seria um deles. Na minha visão, a posição na tabela não deve influenciar nesse pensamento. Hoje estamos em um momento muito melhor, mas a gente não pode se dar o luxo de relaxar, o campeonato não permite isso. Cansamos de ver exemplos em que o último colocado chega e surpreende. Sabemos que é um adversário direto, temos que nos impor", disse o zagueiro Willian Machado.

Comandado por Léo Condé, o Vovô chega para a partida com o intuito de alegrar sua torcida, que deve comparecer em bom número , mais uma vez. Para isso, o time quer utilizar a força que tem em casa na atual edição do Brasileirão. Ao todo, são quatro duelos em solo cearense, com três vitórias e um empate.

Lanterna da competição com apenas dois pontos somados, o Sport encara o embate contra o Vovô como uma oportunidade de "virar a chave". Dono do pior ataque — quatro gols — e da segunda pior defesa — 14 tentos sofridos —, o Leão precisa vencer o quanto antes. Até o momento, são seis derrotas e dois empates em oito jogos disputados.

No jogo, o Ceará precisará superar um desfalque importante: Fernando Sobral. O camisa 88 recebeu o terceiro cartão amarelo ante o Santos e deve ceder lugar a Lourenço no meio-campo . Em termos de retornos, Condé pode ter as presenças de Bruno Ferreira e Aylon no banco de reservas. Ambos estão recuperados de lesão e retornaram aos treinos durante a semana .

Já nos desfalques, a ausência mais recente é a do atacante português Gonçalo Paciência, que sofreu uma lesão no músculo ilíaco do quadril direito e deve ficar fora dos gramados por até seis semanas. Além do jogador europeu, o departamento médico do Sport conta com o goleiro Denis e o atacante Zé Roberto, que sofreram lesões no joelho.

Para isso, o técnico António Oliveira conta com o retorno do meia Lucas Lima ao time titular. Após cumprir suspensão automática contra o Cruzeiro, o atleta fica à disposição do comandante.

Ceará x Sport pela Série A 2025: os destaques do jogo

No Vovô, o destaque deve ficar por conta do meia Lucas Mugni. Titular absoluto, o camisa 10 é peça crucial no funcionamento da equipe e pode contribuir com gol ou assistência. Já pelo lado do Sport, o protagonismo tende a ser do também meio-campista Lucas Lima, que se apresenta como o jogador mais criativo do time. Em 2025, ele balançou as redes uma vez e contribuiu com cinco passes para gol em 21 partidas.

Ceará x Sport pela Série A 2025: retrospecto

O Ceará defende um grande tabu contra o Sport pela Série A do Brasileiro. Jogando em seus domínios, o Alvinegro não é derrotado pela equipe pernambucana em partidas válidas pela competição desde 1985. Dentro desse recorte de 40 anos, foram disputadas quatro partidas em solo cearense, com dois triunfos do Vovô e dois empates. Em números gerais, porém, são 46 confrontos, com 20 vitórias do Leão, 15 do Alvinegro e outras 11 igualdades.

Ceará x Sport pela Série A 2025: análise de Victor Barros

"Um clássico nordestino de opostos. É assim que pode ser tratado o duelo entre Ceará e Sport. O Alvinegro vem de um bom empate fora de casa diante do Santos e se apega na força da Arena Castelão para embalar no torneio e permanecer na parte de cima do Brasileirão.