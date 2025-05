Richard se recupera e retorna aos treinos no Ceará após sete meses

O camisa 1, que sofreu uma ruptura completa do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo , não atua oficialmente desde o dia 18 de setembro de 2024, quando saiu machucado na derrota alvinegra para o Coritiba pela Série B.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com o retorno, Richard agora trabalha para aprimorar a parte física visando ficar à disposição do técnico Léo Condé. Na posição, o comandante ainda conta com Fernando Miguel, atual titular, Keiller e Bruno Ferreira, que está entregue ao departamento médico do cube.