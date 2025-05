CBF divulga calendário de jogos do Ceará no Brasileirão A3 e na Copa do Brasil Feminina

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas e horários dos próximos jogos do time feminino do Ceará. O Alvinegro de Porangabuçu irá enfrentar nos dois próximos finais de semana o Ypiranga-AP pelo Brasileirão Feminino A3 e, na última quarta feira do mês, estreará na Copa do Brasil diante do Rolim de Moura-RO.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A primeira partida, pelas oitavas de final do Brasileirão A3, irá ocorrer no próximo domingo, 18, às 15 horas, na Cidade Vozão, em Itaitinga, região metropolitana de Fortaleza. O embate de volta ocorrerá uma semana depois, no sábado, 24, às 16 horas, no estádio Glicerão, em Macapá, no Amapá.

O mês será então fechado com o jogo da primeira fase da Copa do Brasil, quando o Vovô enfrenta o Rolim de Moura-RO na quarta-feira, 28, às 15 horas, na Cidade Vozão.

O Ceará se classificou para as oitavas de final do Brasileirão Feminino A3 após finalizar a fase de grupos na segunda colocação do Grupo A3. Em três jogos, o grupo feminino comandado por Erivelton Viana contabilizou duas vitórias e uma derrota, com oito gols marcados e três tomados.