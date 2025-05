Ceará tenta quebrar tabu como visitante contra o Santos; veja histórico

O último duelo entre as equipes ocorreu pela Série B de 2024, com vitória santista por 1 a 0 / Crédito: Raul Baretta/ Santos FC

O Ceará se prepara para seu próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro na busca de quebrar um tabu histórico: fora de seus domínios, o Vovô nunca venceu o Santos. A equipe visita o Peixe no Allianz Parque, em São Paulo, na próxima segunda-feira, 12, às 20 horas. Ao todo, entre disputas por Série A, Série B e Copa do Brasil, são dez jogos, seis vitórias santistas e quatro empates, com 13 tentos marcados pelo mandante e apenas cinco pelo visitante.

Por esse motivo, o clube chegou a um acordo com o Palmeiras para utilização do estádio. A tratativa recebeu o aval da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última quinta-feira, 7. O movimento faz parte de um planejamento do Peixe de mandar mais jogos em São Paulo, com o objetivo de gerar maior aproximação com os torcedores residentes na capital.