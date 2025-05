Santos x Ceará: duelo pelo Brasileirão será disputado no Allianz Parque

O duelo entre Santos e Ceará , válido pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, já tem local definido: o Allianz Parque, em São Paulo. A arena, que pertence ao Palmeiras e é considerada uma das mais modernas do país, será o palco do confronto alvinegro nesta segunda-feira, dia 12, às 20 horas.

Inicialmente, o estádio do Pacaembu chegou a ser cogitado como a principal opção. No entanto, problemas estruturais apontados em laudos técnicos impediram a liberação do local para receber partidas de futebol, frustrando os planos do clube santista.

Sem o Pacaembu disponível, o Santos passou a considerar o Allianz Parque como alternativa viável. Segundo informações do jornalista Lucas Musetti, setorista que cobre o clube, a diretoria santista entrou em contato com a administração do estádio e com o Palmeiras, proprietário da arena.

As conversas evoluíram de forma positiva, e houve um entendimento entre as partes envolvidas. Faltava, no entanto, o aval da WTorre — empresa responsável pela gestão do estádio — e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que regula a utilização de praças esportivas no campeonato. A aprovação final ocorreu nesta quarta-feira, 7, garantindo oficialmente a realização da partida no local.