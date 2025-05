Jogos do Ceará como mandante no Campeonato Brasileiro de Futsal serão no CFO

Ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza / Crédito: Leto Ribas/CBF

Em parceria com o Governo do Estado, o Ceará sediará todas as partidas como mandante no Campeonato Brasileiro de Futsal no Centro de Formação Olímpica (CFO). A equipe está no Grupo B e, na primeira fase, disputará cinco partidas no ginásio, contra Apodi-RN, Traipu-AL, Sport-PE, Paraná-PR e Criciúma-SC. Fora de seus domínios, o Vovô ainda enfrentará Passo Fundo-RS, América-RN, São Joseense-PR, Sorriso-MT e Concórdia-SC.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Estreia no Campeonato Brasileiro A estreia do Vovô acontece já nesta sexta-feira, 9, às 19 horas. Para este primeiro compromisso, o Alvinegro recebe o Apodi-RN, atual vice-campeão da competição. No último confronto entre as equipes, pelo Campeonato Brasileiro de 2024, os potiguares venceram pelo placar de 6 a 3. Para o duelo, os ingressos estão sendo vendidos pelos valores de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada) no site Vozão Tickets, em lojas oficias do clube e na bilheteria do CFO. Além disso, os sócios-torcedores terão entrada liberada mediante check-in e poderão levar até um acompanhante. Retrospecto na temporada e expectativas para a competição Na atual temporada, o Ceará Futsal acumula sete jogos, quatro vitórias, um empate e duas derrotas, além de uma eliminação na semifinal da Copa Estado do Ceará, para o São João do Jaguaribe.