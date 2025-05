Felipe Fernandes de Lima apita partida entre Santos e Ceará pelo Brasileirão

No confronto, ele será auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Celso Luiz da Silva (MG). O VAR, por sua vez, ficará a cargo de Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

No confronto, ele será auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Celso Luiz da Silva (MG). Gabriel dos Santos Queiroz (GO) será o quarto árbitro. O VAR, por sua vez, ficará a cargo de Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).

O Ceará visita o Santos nesta segunda-feira, 12, às 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). O duelo entre cearenses e paulistas, válido pela oitava rodada da Série A do Brasileirão, terá arbitragem de Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais.

O Alvinegro de Porangabuçu chega ao jogo com o objetivo de conquistar sua primeira vitória fora de casa no Brasileirão. Até o momento, a equipe cearense soma 11 pontos e ocupa a sétima posição na tabela, enquanto o Peixe é o vice-lanterna com apenas quatro pontos.