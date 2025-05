Vina revela conversas com Ceará em 2024 e quer voltar ao Brasil no 2º semestre

As declarações foram emitidas em entrevista concedida ao site da ESPN. Atualmente, o meia-atacante está no Al Jubail, da Arábia Saudita

No início do ano passado, o atleta afirma ter tido conversas com o então treinador do Botafogo , Tiago Nunes, e do então diretor de futebol, Mário André Mazzuco. Segundo o meia, as negociações não tiveram desfecho positivo pelo tempo curto da janela de transferências.

Em seus últimos meses de contrato com o Al Jubail, da Arábia Saúdita, o meia Vina falou sobre os próximos passos de sua carreira em uma entrevista concedida à ESPN, que foi publicada na manhã desta sexta-feira, 2. O meio-campista revelou ter recebido propostas de Ceará , clube em que é bastante identificado, e Botafogo, ambas no ano de 2024.

"Pelo meu momento ruim ano passado, eu tive uma conversa com o Tiago Nunes, quando estava no Botafogo, junto do Mazzuco, mas o tempo era curto pela janela. A gente sabe como funcionam as coisas da SAF, que demora um pouco mais a contratação, por esse fator não deu certo", afirmou o meia.

Mesmo vivendo grande fase na Arábia Saudita, com nove gols em 17 jogos, o jogador comentou sobre a saudade que tem do futebol brasileiro e afirmou possuir nível para voltar a atuar em grande nível em seu país de origem.

"Estou adaptado aqui, feliz, mas sinto muita falta do estádio cheio, da loucura que é o futebol no Brasil. Tudo que eu vivi anos e anos, isso me faz sentir muita falta. Hoje, conhecendo ainda mais o meu corpo, talvez meu clube não tenha a estrutura adequada como no Brasil, o nível que eu estou e ainda achando que posso jogar em alto nível uma Série A", afirmou.

"Meu contrato acaba no meio do ano aqui, então, eu penso com muito carinho em voltar. A partir do momento que acabar meu contrato, vou ver com carinho (todas as ofertas). Eu tenho que pensar no meu projeto junto com o clube para contornar a situação. Se tiver que voltar, vou voltar para fazer o meu melhor”, acentuou.