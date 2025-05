Rival do Ceará, Vitória venceu apenas um de seus últimos 11 jogos

A única vitória do Leão da Barra nesse período aconteceu diante do Fortaleza , pelo placar de 2 a 1, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Ademais, são sete empates e três derrotas neste recorte.

Adversário do Ceará na sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória não vive uma boa fase e só venceu uma das últimas 11 partidas que disputou. O clube baiano chega ao Estádio Presidente Vargas para o confronto deste sábado, 3, pressionado para quebrar o retrospecto recente de maus resultados.

O retrospecto negativo tem gerado algumas desconfianças da torcida com o trabalho do treinador Thiago Carpini, que comanda o clube desde maio de 2024.

Além disso, a equipe rubro-negra acumula outros maus resultados neste início de temporada, como a perda do título estadual para seu rival Bahia e a eliminação precoce para o Náutico na segunda fase da Copa do Brasil.

Em coletiva pós-jogo no último domingo, 27, após empate em 1 a 1 contra o Grêmio pela sexta rodada da Série A, o técnico falou acerca do momento da equipe e de sua permanência no cargo.

“Aqui (no Vitória) a gente tem uma linha de convicção no que está sendo feito no trabalho. Em momento algum fala-se de pressão no cargo, a gente vê o dia a dia, a performance e a evolução coletiva. Então isso não me preocupa de maneira nenhuma”, comentou.