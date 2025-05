Léo Condé pontua que arbitragem "picotou o jogo", mas evita transferir culpa pela derrota

Em uma partida de tempos distintos, o Ceará perdeu a longa invencibilidade que sustentava em casa após ser derrotado em 1 a 0 pelo Palmeiras na Arena Castelão na noite desta quarta-feira, 30. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico alvinegro Léo Condé evitou fazer críticas diretas ao time de arbitragem, mas acentuou que o fracionado do tempo do jogo com as paradas dadas pelo árbitro influenciou no andamento da partida, ainda que ele não culpe este fator pelo revés.

"Nesse momento a gente tem que ter cuidado pois (a arbitragem) tem sido muito criticada como um todo em lances muito complexos. Talvez lance simples e estão errando de uma maneira que seja até difícil de entender. No jogo hoje, não. (Mas) O árbitro picotou o jogo. Vão questionar uma falta ou outra, mas não teve nenhum lance muito polêmico. De uma certa forma, isso foi irritando e minando nossa equipe. Eu acrescento também o tempo. No segundo tempo o jogo foi muito picotado. Quase não teve jogo. Várias substituições e deu 5 minutos de acréscimo. Vai jogar contra o Bahia, é 9 minutos (de acréscimo). Contra o Vasco, quando a gente tava ganhando, é 10 (minutos de acréscimo). Esses critérios que... Mas não vou transferir para a arbitragem", acentuou o treinador.