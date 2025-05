Abel Ferreira elogia Ceará e relata: "É sempre um sofrimento vir jogar aqui"

Técnico português pontuou longa viagem, clima e nível do Vovô como desafios para atuar em solo cearense. Verdão venceu o Alvinegro por 1 a 0 no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva após a vitória diante do Ceará nessa quarta-feira, 30, no jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o português elogiou o Vovô e falou sobre a dificuldade de atuar em solo cearense.

"O adversário encostou-nos atrás, houve ali um ou outro período na segunda parte que conseguimos ter bola. É sempre um sofrimento vir jogar aqui por isso tudo: adversário, viagem, clima. Eu não vou falar do gramado porque ele é igual para os dois. Nós conseguimos, nesta primeira parte, sair daqui com uma vantagem de um gol. Está tudo em aberto e vamos nos preparar quando vier o jogo de volta em nossa casa para conseguir estar na próxima fase", comentou.