"Placar está aberto", afirma Marllon após derrota do Ceará para o Palmeiras na Copa do Brasil

No confronto de ida, disputado na Arena Castelão, o Alvinegro de Porangabuçu dominou as ações, mas não conseguiu evitar o revés

Capitão e zagueiro do Ceará, Marllon comentou sobre a derrota do time alvinegro para o Palmeiras nesta quarta-feira, 30, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Apesar de lamentar o resultado, o camisa 3 do Vovô salientou que o "placar está aberto".

"Sabíamos que uma hora a invencibilidade aqui acabaria. Jogamos contra uma grande equipe, mas fizemos um bom jogo. O placar está aberto, 1 a 0 não está nada ganho. Podemos ir lá e surpreendê-los. Parabenizar a todos pelo empenho e pela concentração até o final. Infelizmente, eles venceram por um detalhe, que foi a bola parada", disse.